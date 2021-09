Rinnovo Mertens: situazione complicata, ADL vuole dimostrazioni

A mercato chiuso spunta il dubbio rinnovo per Dries Mertens: solo una buona stagione potrà convincere definitivamente De Laurentiis.

Dries Mertens e il Napoli sono come una meravigliosa storia d’amore. L’attaccante belga è ormai parte integrante del club, legandosi sentimentalmente alla città di Napoli, come fosse sua. Mertens è arrivato nella città partenopea ormai ben otto anni fa, l’estate del 2013, dal PSV per 9.5 milioni di euro. La scadenza di contratto però è prevista per il finale di stagione e secondo il Corriere dello Sport c’era un accordo tra giocatore e club per far terminare la carriera dell’attaccante al Napoli, ma le cose ad oggi sono cambiate. Per parlare di rinnovo servirà un’ottima stagione per il giocatore e al termine di questa sedersi insieme alla dirigenza per intavolare una trattativa.

