La Gazzetta dello Sport – Rinnovo Osimhen, possibile un altro incontro nella giornata odierna

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Osimhen. Il nigeriano ha dato la sua disponibilità per il prolungamento di contratto con il Napoli. L’incontro avvenuto ieri è stato positivo e con tutta probabilità già nella giornata di oggi potrebbero incontrarsi nuovamente.

Le condizioni sono chiare, tutti vogliono chiudere in fretta questa faccenda e tornare a pensare solo al campo. Il Napoli ha l’obbligo di riprendersi in campionato, ma non solo, perché con la qualificazione agli ottavi di Champions, servirà il miglior Osimhen per completare la missione. De Laurentiis spera di poter annunciare il rinnovo prima delle feste: Natale con Osimhen, ecco il film che renderebbe felice tutto il mondo Napoli.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

