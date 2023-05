Rinnovo Spalletti, ecco quando potrebbe essere annunciato

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica riporta le ultime sull’eventuale rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli.

Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe a breve rinnovare il proprio accordo con il Napoli. Il quotidiano Repubblica approfondisce la vicenda, affermando che il Presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe affermare tutto ciò il prossimo giovedì. Quel giorno infatti ci srà la presentazione del ritiro di Dimaro.

Ecco quanto si legge:

“Ma prima potrebbero esserci delle novità per il rinnovo del contratto di Spalletti, con De Laurentiis che sarà a Castel Volturno giovedì per la presentazione del ritiro di Dimaro. Chissà che non diventi l’occasione giusta per ufficializzare la conferma del tecnico, che da parte sua ha ribadito di sentirsi nelle condizioni per rimanere e aprire un ciclo. ‘Lavoro in un club che sa programmare e che ha sempre nel mirino molti giocatori da valutare in caso di necessità o partenze, come è successo sul mercato nell’estate scorsa.”

