Rinnovo Zielinski, ci siamo: affare definito manca la firma

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo la rosea è tutto definito, manca solo la firma:

“Ad agosto ha rinunciato ad un’offerta assai remunerativa dall’Arabia Saudita: l’Al Ahli aveva pronto un triennale con da circa 15 milioni di euro all’anno, mentre al Napoli ne sarebbero arrivati una trentina. Non se n’è fatto nulla, perché la stabilità ambientale che il polacco ha costruito in Italia per la sua famiglia vale più dei soldi. La scelta di restare in azzurro ha avuto alcune conseguenze. Da un lato l’Al Ahli, indispettito dall’esito negativo della trattativa, ha fatto saltare l’arrivo di Gabri Veiga; dall’altro, inevitabilmente, la prospettiva di prolungare col Napoli si è fatta più concreta”.

