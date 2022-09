UFFICIALE – Rinviata Rangers-Napoli: la nuova data

Rinviata Rangers-Napoli, la nota della società

Rinviata Rangers-Napoli, in programma mercoledì per la seconda partita del girone di Champions League. Di seguito quanto comunica la SSC Napoli:

Il comunicato:

In seguito alle disposizione della Uefa appena comunicate, la gara di Champions League Glasgow Rangers-Napoli prevista per martedì 13 settembre alle ore 21:00 è stata posticipata a Mercoledì 14 settembre alle ore 21:00 CET. Lo slittamento dell’incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all’organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

