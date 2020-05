Ripartenza Calcio – Al San Paolo il primo match dopo lo stop

L’edizione online de La Repubblica scrive in merito alla ripartenza del calcio.

La ripartenza del calcio potrebbe verificarsi a Napoli per disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ecco quando:

“Una partenza di grande impatto. Il Napoli è pronto a rituffarsi nel calcio giocato e il coefficiente è subito alto. La squadra di Rino Gattuso potrebbe essere la prima a tornare in campo: l’ipotesi è quella di cominciare il 13 e il 14 giugno con le due semifinali di ritorno di Coppa Italia. E gli azzurri affronteranno l’Inter dopo l’1-0 di San Siro griffato Fabian Ruiz. In palio c’è un obiettivo importante.

La finale si giocherebbe mercoledì 17 giugno, quindi sarebbe una vera e propria full immersion per assegnare il primo trofeo di una stagione che riprenderà dopo più di tre mesi a causa dell’emergenza Covid. Per il Napoli sarà un appuntamento di alto livello e Gattuso lavorerà sodo nelle prossime due settimane per arrivare al top al match contro i nerazzurri di Conte. La serie A riaprirà i battenti il 20 giugno.”

