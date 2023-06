Riscatto Simeone, il Napoli ancora non decide: Lazio pronta all’assalto

Riscatto Simeone-Napoli, le ultime

Notizie Calcio – Riscatto Simeone-Napoli, gli aggiornamenti sulla situazione di Giovanni Simeone arrivano da Walter De Maggio che ne ha parlato a Radio Kiss Kiss nel corso di “Radio Goal”. Queste le parole del giornalista:

“Il 15 giugno è la data ultima per il riscatto di Giovanni Simeone, il Napoli però non ha esercitato ancora questa opzione. Io mi auguro che lo faccia, dipendesse da me l’avrei già comprato. Al momento però non c’è un allenatore e non c’è un direttore sportivo che opera sul mercato. Bisogna fare alla svelta perché sul Cholito c’è la Lazio con Sarri che starebbe pensando anche al ritorno in Italia di Jorginho”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Agente Kvara: “Vogliamo andare avanti con il Napoli, pronti a parlare di rinnovo migliorativo”

VIDEO – Siparietto Spalletti-Ultras a Castel Volturno: regalo ‘speciale’ e lettera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici