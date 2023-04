Rissa durante Napoli-Milan, tifosi abbandonano prima lo stadio

Durante la sfida tra Napoli e Milan alcuni tifosi sono stati costretti ad abbandonare lo stadio in anticipo a causa di una rissa.

Durante la sfida tra Napoli e Milan alcuni tifosi azzurri sono stati protagonisti di una rissa. Lo spiacevole episodio avrebbe costretto altri tifosi ad abbandonare anzitempo lo stadio.

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla vicenda:

“Gli ultras del Napoli hanno fatto sentire tutto il loro dissenso contro le politiche di De Laurentiis nel corso del pre-partita, annunciando che avrebbero seguito la sfida in silenzio. Non tutto è filato liscio ed in Curva si è arrivati persino allo scontro fisico tra fazioni opposte del tifo organizzato: volano calci e schiaffi tra due gruppi ultras presenti. Qualcuno vuole fischiare la società, altri preferiscono la via del silenzio: via alle botte che per alcuni minuti creano il panico e spaventano anche gli altri tifosi presenti, alcuni dei quali costretti ad abbandonare lo stadio già prima dell’intervallo con la paura che cresce.”

