Ritiro Napoli Castel di Sangro, le ultime sulle gare amichevoli

La Gazzetta dello Sport riporta le novità sulle gare amiche voli che disputerà il Napoli durante il ritiro a Castel di Sangro.

Si avvicina il periodo del ritiro estivo e come ogni anno il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato prima a Dimaro Folgarida e poi a Castel di Sangro. La Gazzetta dello Sport si concentra proprio su quest’ultima metà, in particolare sulle amichevoli che la squadra azzurra disputerà durante la permanenza lì.

“Di ufficiale per adesso c’è solo il primo test il 14 luglio con la Bassa Anaunia a Dimaro, ma il clou delle amichevoli estive del Napoli ci sarà a Castel di Sangro dove, secondo indiscrezioni, oltre al Mallorca, il club azzurro affronterà il Real Valladolid del Presidente Ronaldo, l’Espanyol e l’Adana Demirspor di Montella e Balotelli. Tuti match ancora da confermare anche se è certo che saranno una serie di prestigiose avversarie internazionali a preparare il Napoli all’esordio in campionato in quel di Verona.”

