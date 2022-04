La Gazzetta dello Sport – Ritiro sì oppure no? Confronto acceso tra Spalletti e Edo DL. La ricostruzione.

L’edizione odierna del quotidiano, ha riportato il retroscena che riguarda la discussione accesa tra Spalletti e Edoardo De Laurentiis in merito alla scelta del ritiro:

“In mezzo a questo balletto un confronto acceso, domenica sera in treno, fra Spalletti e il vice presidente Edo De Laurentiis. In discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subìto – senza ammutinamenti – ma non condiviso. La difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato a questo compromesso”.

