la Repubblica – Rito pre-gara, Garcia avrebbe accettato con titubanza la proposta della squadra.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla scelta del Napoli, di non andare in ritiro il giorno prima delle gare casalinghe al Maradona. La scelta è stata presa ed attuata già durante la scorsa stagione, e sembrerebbe che Garcia abbia accettato, ma senza troppa convinzione.

“Stare un po’ insieme prima delle partite aiuta di sicuro a fare gruppo e a tenere più alta la soglia della concentrazione: vantaggi di cui il Napoli sta continuando a beneficiare quando va in trasferta. In casa è stata fatta invece una scelta diversa. Per la società si tratta di un bel risparmio e ai giocatori un po’ di libertà in più fa certamente piacere, mentre l’allenatore francese ha dato l’idea d’accettare con qualche titubanza la prassi, ereditata dalla fine della scorsa stagione”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

