Corriere dello Sport – Rivolta in casa Napoli: la lista innesti di ADL è lunga

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla rivoluzione in casa Napoli. ADL studia nuovi colpi da portare in squadra: un difensore dello spessore di Kim, un centrocampista che possa sostituire Zielinski e un centravanti, nel caso in cui Osimhen lasciasse la casacca azzurra.

I nomi in difesa sono quelli di Alessandro Buongiorno del Torino, ma c’è da capirne la valutazione, si parla di una cifra intorno ai 30-35 milioni almeno. ADL, a gennaio, ne aveva offerti 40 per la stella ucraina Georgyi Sudakov, 21enne dello Shakhtar. Un altro profilo nel mirino di ADL è Leon Goretzka, 29enne del Bayern monitorato anche dalla Juventus.

Per l’attacco ancora in pole Jonathan David de Lille, nome già accostato al Napoli per il post-Osimhen. Si fa strada anche Santiago Gimenez, 22enne del Feyenoord e anche Joshua Zirkzee, il fiore del Bologna che ha incantato mezza Europa.

Fonte foto in evidenza

