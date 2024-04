Rivoluzione Napoli, cosa potrebbe accadere nel mercato estivo

Mancano pochissime gare di campionato prima del mercato e già si parla di una vera e propria rivoluzione del Napoli.

Il Napoli farà davvero una rivoluzione sul mercato? Il campionato sta volgendo al termine e la stagione dei partenopei non è stata certamente delle migliori, specie considerando che lo scorso anno la squadra azzurra ha portato a casa il terzo Tricolore della propria storia. Nel corso della corrente stagione ci sono stati ben tre cambi sulla panchina azzurra, eppure non hanno portato, almeno fino ad ora, ad alcun risulta soddisfacente. A quattro gare dalla fine del campionato il Napoli occupa il nono posto della classifica di Serie A, dunque servirà certamente un cambiamento radicale.

Chi siederà sulla panchina azzurra

Il futuro di Francesco Calzona non sarebbe assolutamente certo. Aurelio De Laurentiis si starebbe infatti guardando intorno per scegliere il nuovo tecnico azzurro. In pole ci sono attualmente quattro nomi. Quello accostato al Napoli da più tempo è di certo Vincenzo Italiano, ormai da mesi nella testa del Patron. Un altro nome che tanto piacerebbe ad Aurelio De Laurentiis sarebbe Antonio Conte, ma resta da valutare l’ingaggio indispensabile per l’ex tecnico della Juventus. Infine, ma non per importanza ci sarebbero Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Quest’ultimo soprattutto potrebbe lasciare il club rossonero a fine stagione.

Tra permanenze e cessioni in difesa

Parlando invece di coloro che indossano la maglia azzurra ci sarebbero alcuni considerati dei veri e propri pilastri della squadra. Il primo è certamente il Capitano Giovanni Di Lorenzo e, sempre restando in fase difensiva, la permanenza potrebbe essere certa anche per Mario Rui, Amir Rrahmani. Ci sono poi i nuovi acquisti come Pasquale Mazzocchi che potrebbero avere una chance in più in campo. Un azzurro che invece potrebbe già salutare il club è Natan Bernardo De Souza, che ad oggi non avrebbe soddisfatto le aspettative del club. Stesso futuro potrebbe essere riservato anche per Juan Jesus, cui rendimento nelle ultime gara non sarebbe stato soddisfacente. C’è inoltre Alessandro Zanoli che tornerà dal prestito alla Salernitana: anche in questo caso si potrebbe decidere se impiegarlo o mebo in campo con un maggiore minutaggio. Parlando invece dei portieri Gollini potrebbe tornare all’Atalanta: il club infatti non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto. Al suo posto potrebbe avere una corsia preferenziale Elia Caprile, classe 2001 che veste la maglia del Bari. Resta invece da capire il futuro di Alex Meret: fino ad ora il friulano non sarebbe stato accostato a nessun club, tuttavia non sarebbe per nulla considerato incredibile, dunque potrebbe salutare con la giusta offerta.

Dal centrocampo alla fase offensiva

Cosa avverrà invece al centrocampista? Una cessione ormai certa sembrerebbe essere quella di Piotr Zielinski, che sarà quasi sicuramente dell’Inter. Altro addio quasi sicuro sarebbe quello di Diego Demme che nel corso di questa stagione ha disputato davvero pochi minuti in campo. Il suo contratto scadrà a giugno, dunque andrà via dopo quattro anni. Ancora, il Napoli potrebbe decidere di non riscattare Hamed Junior Traoré e Leander Dendoncker. Anche in questi due casi si parla di poche presenze in campo e di un rendimento non proprio considerato soddisfacente.Ovviamente anche in relazione al centrocampo ci sarebbero alcuni azzurri considerati colonne portanti della squadra come Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. Per questo riguarda la fase offensiva si parla ormai da tanto di un accordo per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Se il georgiano ed il club azzurro sembrano però prendere la stessa direzione così non sembra essere per l’altro big. Nonostante Victor Osimhen abbia da poco rinnovato con il Napoli per un altro anno il nigeriano avrebbe suscitato l’interesse di alcuni club europei che sarebbero disposti a pagare la clausola stabilita dalla Società azzurra. Il suo futuro dunque sarebbe ancora tutto da scrivere. Incerto sembra essere anche il destino di Giovanni Simeone. L’argentino è stato impiegato davvero poco nel corso della stagione, il suo desiderio sarebbe dunque quello di giocare di più e di recente la Lazio avrebbe manifestato interesse nei suoi riguardi. Due attaccanti che invece dovrebbero rimanere sono Matteo Politano e Giacomo Raspadori che ha un contratto fino al 2028.

Maria Marinelli

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com