RKK – La SSC Napoli comunica che in questa settimana: nessun tesserato rilascerà dichiarazioni

Radio Kiss Kiss annuncia la decisione presa dalla SSC Napoli

Radio Kiss Kiss, il giornalista Walter De Maggio Valter De Maggio, ha annunciato quanto comunicato dalla SSC Napoli:

“La SSC Napoli ci ha appena comunicato che in questa settimana, alla luce di tutti gli avvenimenti post Napoli-Genoa, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni. Quindi non ci sarà la consueta conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Decisione unilaterale della società nonostante accordi pregressi. Ovviamente non siamo d’accordo con questa decisione”

