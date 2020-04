Roberta Di Padua del trono over in bikini hot su Instagram, piovono critiche

Bikini oro metallizzato, make up non esattamente da spiaggia, una passeggiata nel corridoio di casa che simula la prova costume sul bagnasciuga e la fotocamera anteriore del cellulare puntata sul corpo a dimostrare che sì, il test è ampiamente superato. È Roberta Di Padua, volto del trono over di Uomini e Donne. Anche lei in quarantena a casa, l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri, in passato attaccata per il peso sui social, dimostra che le si potrà anche recriminare qualcosa ma la forma fisica non è sicuramente tra queste.

Il video in bikini del volto del trono over

Peccato che l’esibizione non sia piaciuta a una fetta di quanti hanno commentato il video postato su Instagram, relegandolo a una spettacolarizzazione gratuita. Un contenuto comune sui social, nulla che sia particolarmente sconveniente tale da meritarsi la scure della censura. Eppure c’è chi chiede sibillino “Avevi bisogno di una botta di autostima?” o ancora chi la taccia di “non stare bene” e chi ancora le consiglia di coprirsi. Poco male: il filmato ha ottenuto quasi 90 mila visualizzazioni, un risultato di tutto rispetto se si vuole misurare la questione con il metro della rilevanza social.

Chi è Roberta Di Capua

Roberta Di Capua è diventata popolare partecipando al trono over di Uomini e Donne. Membro del parterre femminile, ha vissuto una tormentata storia d’amore a intermittenza con Riccardo Guarnieri, adesso legato a Ida Platano con la quale ha lasciato il programma. Come i suoi colleghi, Roberta si trova impossibilitata a registrare Uomini e Donne. La trasmissione, per andare incontro alle esigenze imposte dal distanziamento sociale, si è completamente rinnovata dando luogo a una nuova versione di sé. Un programma altro rispetto all’originale ma che prevede la sola presenza di Gemma Galgani e Giovanna Abate. Gli altri, per il momento, non sono stati inclusi.