“Roberta Morise è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti”, si rafforza l’ipotesi flirt

Secondo quanto si legge sul settimanale Oggi sarebbe Roberta Morise la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. L’indiscrezione segue quella firmata da Dagospia qualche giorno fa a proposito del flirt in corso tra i popolare cantante italiano e “una conduttrice Rai”. La donna in questione sarebbe proprio la bella Roberta, ex compagna di Carlo Conti. Roberta è il volto femminile de I Fatti Vostri, accanto a Giancarlo Magalli. La conduttrice ha preso il posto che per anni fu occupato da Adriana Volpe prima della lite con il collega co-conduttore che ha preceduto la sua uscita dalla Rai.

Roberta Morise è l’ex di Carlo Conti

L’indiscrezione a proposito del rapporto tra Morise ed Eros non è stata confermata dai diretti interessati. Del resto, Roberta è sempre stata molto gelosa della sua vita privata. L’unico altro fidanzato noto avuto è un gigante della Rai, Carlo Conti. I due sono stati insieme per anni pur non avendo mai amato parlare pubblicamente della loro storia. La relazione è finita poco prima che Carlo si innamorasse di Francesca Vaccaro, sua attuale moglie.

Marica Pellegrinelli sarebbe tornata single

Intanto, Marica Pellegrinelli sarebbe tornata single. Secondo quanto si legge su Diva e Donna, la relazione appassionata nata tra l’ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore piemontese Charley Vezza sarebbe finita tanto che la modella starebbe trascorrendo la quarantena a Milano da sola con i suoi figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Secondo il noto settimanale, i due non farebbero più coppia già da circa un mese: “Il giorno di San Valentino sono stati distanti e ormai da un po’ di tempo sembrano non trovare il tempo giusto per la coppia. La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e design. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri”.