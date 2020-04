Roberta Morise sulla smentita di Eros Ramazzotti del loro flirt: “Avrei preferito il silenzio”

Le voci sul flirt che volevano Roberta Morise e Eros Ramazzotti coinvolti in una storia d’amore sono state prontamente smentite, qualche settimana fa, dal cantante romano, il quale sul suo profilo Instagram ha parlato dell’amicizia che lo lega alla showgirl. Intanto, intervistata dal settimanale Chi, anche la ex di Carlo Conti dice la sua sull’argomento, mostrando il suo disappunto nei confronti di quanto è accaduto.

La reazione di Roberta Morise alla smentita di Eros

“Non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”: queste le parole con le quali Roberta Morise esordisce parlando della vicenda che l’ha vista protagonista insieme nelle ultime settimane. Il flirt con Ramazzotti è diventato un argomento di cui si è molto chiacchierato tra le pagine delle cronache rosa, tanto che il cantante ha usato parole molto dure contro coloro che hanno strumentalizzato questo gossip, dipingendo una semplice amicizia come se fosse una storia d’amore. Uno dei motivi che l’ha spinto a chiarire la sua situazione sentimentale riguarda i suoi figli, il fatto che loro possano apprendere notizie non vere. A questo proposito è proprio la showgirl ad intervenire:

In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde Eros ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne.

La showgirl racconta come è nata l’amicizia con Ramazzotti

Il noto volto tv racconta al settimanale diretto da Alfonso Signorini come sia nata questa amicizia con il cantante, una conoscenza avvenuta durante i concerti di lui e portata avanti nel tempo, ma non in maniera assidua, come racconta lei stessa: “Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Tra di noi c’è solo una bellissima amicizia e una stima professionale reciproca. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più.” Stando ai rispettivi profili social, però, nessuno dei due segue l’altro, un dettaglio curioso dal momento che l’amicizia sembra essersi perpetuata proprio tramite social network, a questo appunto la Morise risponde scherzando:

Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose. Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a “I Fatti vostri”?”.