Rocco Siffredi su Sofia Viscardi: “La bomberei”. Lei: “Inaccettabile, le donne non sono oggetti”

Sul web infiamma il dibattito su un episodio che vede protagonisti il noto attore hard Rocco Siffredi e la youtuber 22enne Sofia Viscardi. Fare apprezzamenti goliardici pesanti o espliciti sulla bellezza e sul corpo di una donna è ancora accettabile o è offensivo? Di certo è lecito e doveroso porsi il dubbio dopo le parole pronunciate da Siffredi sulla Viscardi, nel corso di una diretta su Twitch con gli youtubers Homyatol e Luis Sal. Il divo del cinema a luci rosse è stato chiamato a fare il gioco “bombi o passi?”, ovvero a giudicare la bellezza di alcune donne, tra cui Sofia: “La bombo eccome, ma sono tutte bone così le YouTuber? Sofia Viscardi, dico sì”, è stato il verdetto di Rocco.

La replica di Sofia Viscardi a Rocco Siffredi

Gioco semplicemente puerile e da “maschio alfa” o inopportuno per una diretta social? Mentre la rete si spacca, la replica di Sofia Viscardi non si è fatta attendere. La giovane ha pubblicato un commento molto duro nei confronti non solo di Siffredi, ma in generale di quella che definisce “oggettificazione del corpo femminile“.

Mi mette a disagio attirare l’attenzione su di me. Ma proverei ancora più disagio nel non dire ad alta voce che sono impressionata da come sia ancora ritenuto normale che i corpi delle donne vengano usati per l’intrattenimento maschile. Trovo assurda la scelta di chi, parlando a tante persone, decida ancora oggi di proporci come oggetti. Trovo assurdo che questo video mi sia stato mandato come una lusinga. E trovo ancora più assurdo l’aver passato tutta la mattina a chiedermi se fosse giusto o meno dire qualcosa pubblicamente per paura di sembrare una che non sa scherzare. Ma onestamente mi sembra più inaccettabile che esista ancora lo spazio per ridere dell’oggettificazione del corpo femminile, che è un fenomeno che purtroppo, come sappiamo, va ben oltre delle dirette goliardiche. Mi dispiace essere intervenuta solo nel momento in cui sono stata protagonista di uno di questi “giochi”. Ma almeno ho capito sulla mia pelle quanto sia più facile e istintivo fare finta di niente. È il 2020, dai ca**o.

Chi è Sofia Viscardi

Sofia Viscardi, classe 1998, si è imposta come una delle più famose e seguite youtuber italiane ancora adolescente, tanto da vincere nel 2016 il premio come Youtuber Italiano Preferito ai Kids’ Choice Awards. Lo stesso anno, ha pubblicato il suo primo libro, “Succede”, dal quale nel 2018 è stato tratto l’omonimo film di Francesca Mazzoleni. Ha scritto anche un altro libro, “Abbastanza” e ha fatto parlare il gossip per la storia d’amore con la webstar e conduttore Francesco Sole. Curiosità: la mamma è cugina dell’attrice Vittoria Puccini e della conduttrice radiofonica La Pina.