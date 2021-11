Roma, che catastrofe! Lo Special One non è più intoccabile, Mourinho rischia la panchina?

L’edizione de Il Messaggero analizza la situazione della Roma dopo il 2-2 all’Olimpico contro il Bodo/Glimt. In una squadra ormai confusa e tutto cuore, l’unico ‘paladino’ è Stephan El Shaarawy che rende meno scura la notte di Mourinho, tirando in porta un gol scaccia crisi. E’ così che lo ‘Special One’ ha evitato un pesante ko. Tuttavia, sembrerebbe che non sia più così intoccabile, in seguito ad una serie di scelte poco condivisibili: malissimo con le riserve, non benissimo con i titolari. In più, Abraham ancora una volta indefinibile esce tra i fischi dei tifosi, gli stessi che fino a poco tempo prima lo osannavano.

