Roma, infortunio Celik, le ultime sulla situazione

Mehmet Zeki Celik, difensore della Roma, ha riportato un infortunio durante la sfida di Europa League contro il Betis Siviglia.

Il centrocampista della Roma Zeki Celik sarà costretto ad un indefinito periodo di stop. Durante la sfida contro il Betis Siviglia, nella giornata di ieri, il giocatore turco è stato costretto ad abbandonare il campo subito dopo l’inizio della gara.

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale:

“Celik ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno dallo staff medico della Roma. In ogni caso, l’esterno ex Lille tornerà dopo il Mondiale in Qatar. Mourinho, già privo di Karsdorp, ora dovrà trovare altre soluzioni per la fascia destra.”

Di seguito anche la nota ufficiale del club giallorosso:

“Zeki Celik, terzino della Roma uscito per infortunio ieri nel corso della sfida contro il Real Betis, ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Il turco inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.”

