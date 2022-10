La Gazzetta dello Sport – Roma-Napoli ad alta quota: Spalletti vanta un’orchestra perfetta.

Il match di domani sera, tra Roma e Napoli sarà uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Entrambe le squadre volano ad alta quota e le società sono ambiziose, i due allenatori hanno le idee chiare e puntano al massimo:

“E se i giallorossi hanno fissato la zona-Champions come obiettivo primario, in casa azzurra si comincia a riflettere seriamente sulla possibilità di puntare al bersaglio grosso, ribaltando anche i giudizi della vigilia. Già, perché il gruppo uscito da un’estate rivoluzionaria sembrava destinato a un rodaggio molto più lungo, con la verifica sui nuovi arrivati.

Invece Spalletti ha saputo stupire tutti, allestendo una squadra eccezionale per la qualità del gioco – oltre che per i risultati fin qui conseguiti – a tempo di record. Non solo il Napoli ha preso subito a deliziare, come un’orchestra in cui tutti sanno recitare perfettamente la loro parte, ma i nuovi arrivati si sono inseriti con una facilità impressionante. Kvara e Kim, autentiche sorprese per il nostro campionato, sono stati trapiantati velocemente in squadra, e ora sono lì come avessero 3 o 4 anni di adattamento alle spalle”.

