Roma-Napoli, asse caldissimo di mercato: non solo Milik nella trattativa!

Maxi scambio tra Roma e Napoli: sul piatto Milik e Maksimovic

Secondo Il Corriere dello Sport, il maxi scambio tra Roma e Napoli non riguarderebbe soltanto Milik. Infatti, fino a oggi, si è sempre parlato di un’operazione che prevedeva il passaggio del polacco in maglia giallorossa e l’arrivo a Napoli di Under e il giovane Riccardi più un conguaglio economico a favore del Napoli.

Il famoso quotidiano sportivo, oggi aggiunge altri due nomi alla trattativa, quelli di Milik e Maksimovic, entrambi in scadenza 2021, mentre al Napoli approderebbero Under, Veretout ed il giovane Riccardi. Un’operazione, quest’ultima, che garantirebbe anche l’ingresso in casa partenopea del centrocampista giallorosso, in cima alla lista di Giuntoli ormai da diverso tempo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Primavera Napoli, no di Gilardino. Il nuovo tecnico sarà Cascione

Napoli, per sostituire Allan potrebbe arrivare Danilo del Nizza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ron Jeremy, 20 nuove accuse di stupro per la star del porno: rischia fino a 250 anni di carcere