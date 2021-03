Roma-Napoli, Manolas torna titolare. Mertens favorito su Osimhen

Roma-Napoli, Manolas parte dal 1° minuto

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso ha già in mente la formazione da schierare contro la Roma all’Olimpico. In porta confermato Ospina, mentre in difesa torna Manolas dal 1° minuto che farà coppia con Koulibaly. Sugli esterni, a destra giocherà Hysaj mentre a sinistra ci sarà Mario Rui. A centrocampo confermata la coppia Demme-Fabian Ruiz, con Bakayoko che partirà nuovamente dalla panchina. In attacco ci saranno Politano, Zielinski e Insigne, che agiranno dietro Mertens che è favorito su Osimhen per un posto da titolare al centro dell’attacco azzurro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, a fine stagione Koulibaly sarà ceduto

Fedele annuncia: “Napoli-Sarri, l’affare si farà. Bloccate due cessioni”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Salvini: dl Sostegni buon inizio, “basta con i multati a vita”