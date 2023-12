Roma-Napoli, Mourinho: “Abbiamo sempre avuto il controllo della partita, vittoria meritata”

Roma-Napoli, Mourinho commenta la vittoria dei giallorossi

L’allenatore della Roma Josè Mourinho, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria dei giallorossi contro il Napoli per 2-0 all’Olimpico. Ecco quanto dichiarato dal tecnico portoghese:

“L’ultima partita prima di Natale cambia un po’ per i giocatori e per tutti noi. Siamo riusciti a vincere e a rimanere lì, anche con qualche difficoltà. Dopo 5 o 10 minuti avevo la sensazione che avremmo vinto la partita. Abbiamo avuto sempre il controllo della gara contro una squadra superiore a noi dal punto di vista tecnico. Abbiamo approfittato della loro espulsione, secondo me è una vittoria meritata. Oggi abbiamo interpretato la gara per fare una pressione alta. Per fare questo avevamo bisogno di Bove. Ha una condizione fisica incredibile, non è velocissimo ma è anche molto resistente. Abbiamo deciso di giocare con Belotti e Lukaku per lottare. Poi abbiamo messo la tecnica e la qualità con El Sha, Azmoun e Pellegrini. Dopo una settimana di duro lavoro, abbiamo fatto molto bene, anche dopo le parole dure del loro allenatore. Mancini è un campione perché non si è allenato tutta la settimana”.

