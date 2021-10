Roma-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Roma-Napoli, in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, sarà una sfida molto delicata per entrambi le compagini nel prossimo turno di Serie A. Il Napoli è reduce dal successo ottenuto contro il Torino, mentre i giallorossi avranno voglia di riscatto dopo la sconfitta subita ad opera della Juventus.

Le statistiche tra Roma e Napoli

I precedenti sono a favore dei giallorossi, che all’Olimpico hanno ottenuto 33 successi. Gli azzurri si sono imposti per 12 volte, mentre sono i 28 pareggi.

Le ultime uscite all’Olimpico

L’ultimo match disputato nello stadio capitolino vide il Napoli imporsi per 2-0, grazie ad una doppietta firmata da Dries Mertens. L’Olimpico è stato teatro di sfide pirotecniche, come il pareggio per 4-4 del 2007. L’ultima sconfitta risale al 2019 quando giallorossi si imposero per 2-1, quando sulla panchina degli azzurri sedeva ancora Carlo Ancelotti.

Cenni storici

La prima sfida disputata in Serie A tra Roma e Napoli è datata 11 febbraio 1979, finì con un pareggio per 0-0. La prima vittoria giallorossa avvenne nel 1983 per 5-2, con una doppietta del compianto Di Bartolomei. Tra i marcatori figura anche il nome di Carlo Ancelotti, ex tecnico azzurro. Il Napoli ottenne la sua prima vittoria all’Olimpico nell’ottobre del 1986, con Diego Armando Maradona che firmò il successo degli azzurri che quell’anno vinsero lo Scudetto.

Elio Di Napoli

