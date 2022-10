Roma-Napoli, vietata la vendita di biglietti ai residenti in Campania

Roma-Napoli, altra trasferta vietata ai residenti in Campania

In vista di Roma-Napoli, in programma il prossimo 23 ottobre, i tifosi napoletani potrebbero essere nuovamente penalizzato con la chiusura del settore ospiti ai residenti in Campania. Lo stesso club giallorosso, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la decisione relativa al settore ospiti da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ecco quanto riportato:

“DISTINTO NORD OVEST (SETTORE OSPITI): I biglietti per questo settore sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita per i Residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni.”

