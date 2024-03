Roma preoccupata per Azmoun: la situazione dopo l’infortunio

L’edizione odierna de Il Messaggero ha riportato le ultime su Sardar Azmoun dopo il suo infortunio in Nazionale.

La Roma sarebbe in apprensione per Sardar Azmoun che nella giornata di ieri ha riportato un’infortunio muscolare durante la sfida tra Turkmenistan ed Iran.

Il quotidiano Il Messaggero si è soffermato sulla vicenda:

“A Trigoria in questi giorni della pausa per le nazionali stanno arrivando brutte notizie a causa dei vari guai fisici dei calciatori di Daniele De Rossi. L’ultimo stop fisico è quello di Sardar Azmoun che ieri, durante la partita con il Turkmenistan si è fermato a causa di un problema muscolare. Subito grande appresione per l’attaccante della Roma che non si è potuto godere al meglio la vittoria per 5-0 sulla nazionale asiatica. Mani sul volto e tanta difficoltà a camminare per l’ex Bayer Leverkusen, che aveeva già capito l’entità del problema muscolare che lo ha colpito durante la gara. Subito dopo il triplice fischio, il giocatore è stato trasportato con un’ambulanza in ospedale ed è stato sottoposto a esami strumentali. Secondo lo staff medico della nazionale iraniana, Azmoun ha riportato lo stiramento del bicipite femorale sinistro. Secondo un primo controllo, la punta nufomero 17 sarà fuori per circa un mese. Intanto, il giocatore sta rientrando in Italia per poi svolgere gli esami strumentali con la Roma per confermare la diagnosi. Di sicuro, Azmoun salterà le gare con Lazio e Lecce, mentre la sua presenza con il Milan è in forte dubbio. Al sito Varzesh3.com, Sardar ha affermato: «Il mio infortunio è serio, devo fare una risonanza magnetica, ma sono sicuro di essermi strappato il bicipite femorale».”

