Fabrizio Romano: “Conte non si è offerto al Chelsea, ma il Napoli resta un’opportunità”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, su YouTube, ha svelato la verità su Antonio Conte e sul possibile interesse dell’ex Inter per una squadra inglese: “Conte non si è offerto al Chelsea. Al momento non ci sono molte notizie sul Napoli, ma Antonio è aperto a nuove opportunità per tornare ad allenare, ma nulla è fatto. Il Napoli è un’opportunità ma non c’è ancora un accordo, vedremo come si muoverà il club di De Laurentiis“.

