Romano: “Giroud firma come nuovo giocatore del Los Angeles FC”

Fabrizio Romano annuncia l’accordo tra Giroud e il Los Angeles FC: “Olivier Giroud firmerà il contratto come nuovo giocatore della Los Angeles FC. Pronto per il nuovo capitolo della MLS dopo l’accordo verbale raggiunto a marzo! Il contratto fino a dicembre 2025 sarà siglato nelle prossime ore. Giroud lascerà il Milan da svincolato. Eccoci, confermato”.

🟡⚫️🇺🇸 Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!

Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.

Giroud will leave AC Milan as free agent.

Here we go, confirmed 🔐🇫🇷 pic.twitter.com/3vvpF2GH3h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024