Romano: “Lindstrom, possibilità Everton. Il Napoli pensa a Greenwood”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, Jesper Lindstrom potrebbe essere molto vicino all’Everton. Il club inglese ha avviato le trattative con il Napoli, e al momento i dialoghi sono in corso per l’esterno danese. Nel caso di una buona offerta, i partenopei sarebbero disposti anche a venderlo.

Intanto, nelle ultime ore, si è parlato anche dell’interesse per Mason Greenwood. Il talento del Manchester United, classe 2001, potrebbe essere un innesto importante per la squadra di Conte, ma per portarlo in azzurro, servirà una cessione e potrebbe essere proprio quella di Lindstrom. Il giocatore dello United, piace anche al Marsiglia.

