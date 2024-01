Romano sull’affare Ngonge-Napoli: “Operazione da 18mln più bonus”

Secondo il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, ci sono ulteriori dettagli relativi alla trattativa fra Verona e Napoli per Cyril Ngonge. L’operazione di aggira intorno ai 18 milioni più bonus: “Il Napoli ha concordato un accordo con l’Hellas Verona per l’attaccante belga Cyril Ngonge. La tariffa di comprensione è € fissa di 18 milioni più componenti aggiuntivi. Trattative in corso lato giocatore e maggiori dettagli. Nel frattempo, Hamed Traoré completa le visite mediche oggi e arriva in prestito dal Bournemouth”.

