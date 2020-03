Ronan Keating ancora papà: è nata Coco Knox, quinta figlia del cantante

Fiocco rosa a casa di Ronan Keating e di sua moglie Storm, diventati genitori il 27 marzo: è nata la piccola Coco Knox. Si tratta della seconda figlia per la coppia, dopo il primogenito Cooper nato due anni fa, ma per il cantante irlandese questa è addirittura la quinta volta in cui diventa papà. L’annuncio arriva dai profili Instragram di entrambi i neo-genitori, che hanno pubblicato un tenero scatto in bianco e nero insieme alla piccolina appena nata. “Ciao mondo. Diffondere un po’ di allegria in questo momento con l’annuncio dell’arrivo della nostra bambina Coco Knox Keating“, ha scritto Keating, felicissimo.

Chi è Storm Uechtritz Keating, la moglie del cantante

L’ex frontman dei Boyzone, 43 anni, ha incontrato Storm Uechtritz nell’agosto del 2010 e l’ha sposata il 17 agosto 2015. Il primo figlio Cooper è venuto al mondo il 27 aprile 2017 e nel novembre 2019 la coppia ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. Lei è una stilista, produttrice, regista e blogger australiana (di discendenza tedesca, danese, samoana e inglese), cresciuta in un piccolo villaggio della Nuova Guinea. Ha lavorato a numerosi programmi televisivi australiani e britannici come The Apprentice Australia, Masterchef Australia, The X Factor, The Voice Australia e The Voice UK. Proprio la versione australiana di The X-Factor fu galeotta: fu lì che incontrò Keating. Trasferitasi con lui a Londra, è diventata produttrice-regista di The Voice UK. Nel campo fashion, ha collaborato anche con il brand italiano Stivaleria Cavallin.

I figli di Ronan Keating

Prima di Cooper e Coco Knox, Keating ha avuto il figlio Jack e le figlie Missy e Ali dall’ex moglie Yvonne Connolly, con la quale è stato sposato dal 1998 al 2015. Curiosamente, anche il cantante di “When You Say Nothing at All” viene da una famiglia numerosa: è il più giovane di cinque fratelli.