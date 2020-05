“Rooney Mara e Joaquin Phoenix saranno presto genitori”: la notizia impazza sulla stampa americana

La stampa estera è impazzita dinanzi alla notizia che Rooney Mara e Joaquin Phoenix stiano per diventare genitori. Una delle coppie più acclamate di Hollywood starebbe per coronare il proprio sogno d’amore, stando alla notizia diffusa da Page Six, fucina dei più disparati gossip d’oltreoceano. Pare, però, che l’arrivo di questo primo bebè sia stato confermato da una fonte vicina ai due innamorati, contattata dalla testata.

La notizia della gravidanza

Oltre alla conferma da parte di persone vicine alla coppia, secondo cui l’attrice sarebbe già in attesa al sesto mese, ci sarebbero degli scatti sospetti dove l’attrice sarebbe stata immortalata con vestiti larghi scelti appositamente per nascondere le rotondità. Le foro sarebbero state scattate mentre la nota star di Hollywood si stava recando a casa della sorella Kate, in occasione del compleanno della sua nipotina. Non sono trapelate notizie o commenti da parte degli interessati che, come di consueto, non amano sbandierare ciò che accade nella loro vita privata che provano a tenere lontano da occhi indiscreti.

Il fidanzamento a luglio 2019

L’amore tra Joaquin Phoenix e Rooney Mara è scoppiato nel luglio dello scorso anno, quando i due hanno ufficialmente annunciato di essersi fidanzati, il che in gergo americano significa che sono prossimi al matrimonio. Eppure il loro primo incontro è avvenuto nel 2013, quando si sono trovati a recitare insieme sul set di Her, ma galeotto è stato senza dubbio il film “Mary Magdalene” girato nel 2016. Da quel momento le voci su una loro presunta relazione hanno iniziato ad invadere la stampa americana, nonostante qualche paparazzata, solo nel 2017 al Festival di Cannes hanno debuttato come coppia. Mentre, lo scorso luglio è arrivata la notizia del matrimonio, con tanto di anello in bella vista confermata anche dalla testata Us Weekly. Non è escluso, quindi, che il premio Oscar e la sua musa possano aver rafforzato ancora di più il loro amore con l’arrivo di un figlio.