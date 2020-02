Rosanna Lambertucci vittima di una truffa: “Mi dissero che mia figlia era stata arrestata”

Nel corso della puntata de “La vita in Diretta” è stata ospite Rosanna Lambertucci che ha rivelato di essere stata vittima di una truffa. La vicenda, verificatasi a dicembre dello scorso anno, ha particolarmente scosso la giornalista che per la prima volta ha parlato apertamente di quello che è accaduto, sperando che la sua storia possa servire come monito per i telespettatori.

Cosa è successo a Rosanna Lambertucci

La truffa di cui è stata vittima Rosanna Lambertucci ha coinvolto anche sua figlia, Angelica Amodei. I truffatori hanno fatto leva sull’amore di una madre nei confronti di sua figlia, convinti dle fatto che chiunque, sapendo un suo familiare in pericolo farebbe qualsiasi cosa pur di salvarlo. Ed è, infatti, quello che è accaduto qualche mese fa, quando Angelica ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram durante una vacanza in Brasile. È stato proprio quello scatto a dare adito all’intera truffa, così come racconta anche Rosanna Lambertucci:

Mi chiamarono dicendo di essere del consolato italiano in Brasile, per avvisarmi che mia figlia era in stato di fermo. Dissero che c’era una multa da pagare e io ero dispostissima a farlo. Erano le nove del mattino. Mi chiama un certo avvocato Valente al telefono di casa e mi dice che mia figlia Angelica lo sta cercando urgentemente. Dopo un po’ mi squilla di nuovo il telefono, stavolta è il consolato d’Italia in Brasile. Mi dice che mia figlia è in stato di fermo perché ha preso un’auto a noleggio, senza patente, e che siccome le leggi sono molto severe è stata arrestata. A me è preso un colpo… Insistono dicendo che bisogna agire immediatamente, che c’è una multa da pagare all’Agenzia delle Entrate da 1400 euro e una da 1800 euro. Io ero disponibilissima a pagare. Nel frattempo provo a chiamare mio genero e mi dice che Angelica era con lui e stava bene. Ho capito che sono diffusissime queste cose ed è per questo che lo sto raccontando. Fate attenzione

Il racconto della figlia Angelica

Angelica Amodei, anche lei giornalista e autrice tv, era presente in studio e ha aggiunto qualche informazione al racconto della madre che, ovviamente, preoccupata dalle sorti della figli stava per cedere a questo ricatto: “Hanno visto la foto pubblicata sui social network. Sono stati scientifici nel telefonare a mia madre mentre da noi era notte e io, infatti, avevo il telefono spento. Per fortuna era acceso quello di mio marito”.

Il video su Instagram

Rosanna Lambertucci ha poi deciso di pubblicare un video in cui racconta la truffa subita, proprio per mettere in guardia tutti coloro che possono cadere in questi inganni ormai sempre più frequenti e infatti nel post scrive: “TENTATA TRUFFA. Buongiorno. VI RACCONTO IL TENTATIVO DI TRUFFA CHE HO SUBITO PER METTERVI IN GUARDIA! Diffidare sempre quando ci chiedono soldi anche se è difficile quando si tratta dei nostri figli non cadere nelle trappole…… Un caro abbraccio”