La Gazzetta dello Sport – Rrahmani potrebbe non farcela con il Torino: pronto Ostigard

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul problema muscolare di Amir Rrahmani. Il giocatore potrebbe essere risparmiato per la sfida contro il Torino, difatti, il suo obiettivo sarebbe quello di farsi trovare pronto per il Barcellona in Champions League.

“Sole e sorrisi ieri a Castel Volturno, dove il Napoli si è ritrovato per il primo allenamento in vista della sfida di venerdì sera contro il Torino. Calzona aveva concesso il lunedì libero alla squadra dopo l’importantissimo successo contro la Juve, anche alla luce di una settimana intensissima, visto che martedì prossimi c’è anche il ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona.

Rrahmani, uscito domenica sera per un affaticamento muscolare, ha svolto lavoro personalizzato in campo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno: possibile, quindi, che possa essere risparmiato venerdì, per non rischiare in vista dell’impegno europeo. Nel caso, Ostigard è pronto a sostituirlo al centro della difesa accanto a Juan Jesus, come nel secondo tempo con la Juve”.

