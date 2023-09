La Gazzetta dello Sport – Rrahmani, resiste la preoccupazione: oggi gli esami per confermare il risentimento muscolare.

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato delle condizioni di Amir Rrahmani. Il kosovaro si è infortunato contro il Braga: “Si dovrebbe trattare solo di un risentimento muscolare (oggi gli esami) e il kosovaro salterebbe solo la gara di domenica a Bologna, ma considerando che l’essere rimasto in panchina a Genova non ha risolto il problema e che in questo periodo si gioca ogni tre giorni, un pizzico di preoccupazione rimane”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Udinese perde Ebosse, il difensore salterà anche il Napoli

Il commento di Marchetti sui rinnovi in casa Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Kevin Costner, il (secondo) divorzio gli costa 63 mila dollari al mese: l’ex moglie ne aveva chiesti 250