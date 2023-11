La Gazzetta dello Sport – Rrahmani salterà la sfida contro l’Empoli: non sarà convocato per un motivo.

Ancora assenze per Amir Rrahmani. Il giocatore salterà la sfida di domenica al Maradona delle 12.30, ecco quanto segnalato dal quotidiano che in via ufficiosa anticipa la mancata convocazione del centrale difensivo: “Ancora mancano le convocazioni ufficiali, ma Amir Rrahmani domenica salterà la partita con l’Empoli perché il Kosovo giocherà quel giorno il recupero della gara con Israele rinviata in ottobre per via della guerra. Il difensore dunque non potrà giocare quel turno di campionato. E Garcia avrà a disposizione Ostigard per sostituirlo”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli segue Soumarè, il mediano vuole lasciare Siviglia

Del Genio: “Il 2-0 a Salerno aiuta nel percorso: perché non essere soddisfatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, il comunicato su Pavard dopo l’infortunio