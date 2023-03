Rrahmani vuole il Napoli, manca l’accordo per il rinnovo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sulla situazione attuale del difensore del Napoli Amir Rrahmani.

Amir Rrahmani avrebbe il desiderio di continuare a vestire la maglia del Napoli. Il giocatore originario del Kosovo ha il contratto in scadenza nel 2024, nonostante ciò l’accordo per un’eventuale prolungamento non sarebbe stato ancora raggiunto.

Il Corriere dello Sport ha posto l’accento sulla questione:

“Novità importanti per Juan Jesus e Amir Rrahmani. Il primo ha raggiunto praticamente l’intesa per rinnovare anche la prossima stagione, il Napoli ha fatto valere l’opzione. Diverso è invece il discorso legato al difensore del Kosovo. Chiariamo subito: Rrahmani, insieme al suo entourage, ha espresso la ferma volontà di firmare il prolungamento contrattuale con il Napoli. Il suo accordo è in scadenza nel 2024. Manca l’intesa sui termini del nuovo contratto ma non la volontà di proseguire la sua avventura con la maglia del Napoli”.

Fonte foto: Instagram, @amir_rrahmani13

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, si scatena l’asta per Osimhen. Sono 5 i club interessati

Lutto nel mondo del giornalismo: Gianni Minà muore all’età di 84 anni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Per 20 anni evadono fisco con ‘girandola’ di società, 22 arresti