Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen in vista del Verona

Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen, in vista della trasferta di Verona

Allenamento pomeridiano per il Napoli di Garcia a Castel Volturno, in vista della trasferta di Verona in programma sabato alle 15.

Il presidente De Laurentiis è arrivato questa mattina, al Konami Training Center per sostenere squadra e allenatore. Come riportano i giornalisti di Sky Sport, il tecnico francese pensa a Simeone (favorito su Raspadori) per sostituire l’infortunato Osimhen. In difesa torna Napoli, Simeone favorito su Raspadori al posto di Osimhen. In difesa torna Rrahmani, che farà coppia con Natan.

