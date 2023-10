Conferenza Garcia: “Esagerato il post-Fiorentina. A Verona sarà dura. Stizza giocatori? Ecco cosa dico”

Conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia di Hellas Verona-Napoli

Rudi Garcia tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Hellas Verona-Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

Garcia:

“Come sono state queste giornate? Questa è la conferenza stampa prima del Verona, rispondo a questa domanda e poi solo sulla partita: io sono sereno e tranquillo, lo dico perchè se dò risposte con carattere non interpretate che siano nervose. Dire che non ho apprezzato il dopo-Fiorentina è poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti, l’ho vissuto così. Però ringrazio i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che ho incrociato in città e che mi hanno incoraggiato. Ho trovato esagerato il post-Fiorentina, non abbiamo fatto tutto male e ho trovato la vicenda sproporzionata. Per questo non sono stato contento, però quello che conta è il lavoro con la squadra ed il rapporto con i dirigenti, subito dopo la Fiorentina ho avuto il sostegno della società e ieri dal presidente. Visto che non è andato tutto bene, e contro la Fiorentina venivamo da 4-5 partite buone, non mi sono mai nascosto e non inizierò oggi: pensavo che avere un atteggiamento collaborativo sarebbe stato più onesto, ma ora mi sto chiedendo se stia sbagliando. Ci penserò su. Nient’altro, l’importante è vincere a Verona poi ci saranno altri match importanti in una settimana”

“Non mi lamento degli assenti che non possono giocare, ho tanta fiducia in chi può giocare. Sul discorso Osimhen dico che la rosa è costruita con quasi tre punte centrali, avete dibattuto su Raspadori: se lo consideriamo una punta centrale, ne ho ancora due e sono due risorse importanti, nonchè differenti quindi posso utilizzarli in diversi momenti di partita. Sono tranquillissimo sul fatto che con Giacomo e Giovanni siamo coperti. A centrocampo è differente, abbiamo preso Cajuste per far concorrenza ad Anguissa, nella mia testa sono tutti titolari e Jens può giocare regista e mezz’ala. Sostituirà Anguissa con carattere e qualità”

Antonio Giordano del Corriere dello Sport: “Non so a che titolo si senta deluso dell’atteggiamento dei giornalisti, noi raccontiamo la cronaca senza pregiudizi. Ci consenta di rimanerci male. Le cose dette in pubblico vengono espresse all’esterno”

Garcia: “Non ho messo tutti nella stessa sacca, tanti mi hanno sostenuto e mi hanno ringraziato. Altri mi hanno messo fuori abbastanza presto”

“Che partita è quella di domani? Una partita tosta, andiamo lì per riprendere una marcia in avanti che abbiamo lasciato l’ultima di campionato. Dovremo essere bravi nel gioco con la palla e senza il possesso, il Verona non prende tanti gol ed è complicato da manovrare davanti al suo pubblico. Con giocatori e staff siamo decisi e concentrati, ci sentiamo pronti”

“Non c’è tutto da cambiare, quando vieni da una striscia che inizia col Genoa e finisce col Real Madrid devo fare in modo da correggere ciò che non è andato bene. Non è che non siamo al 100% o che non lavoriamo sui calci piazzati, abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro segnando dei gol. Si lavora mostrando ai giocatori i punti forti e deboli degli avversari, e come vincere. Si lavora e oggi torna Mathias Olivera dalle nazionali, ieri abbiamo lavorato sul futuro. Il ritiro serve a lavorare su tante cose, su tante soluzioni nelle gambe e nella testa dei calciatori”

“Cosa voglio vedere di diverso? La voglia di vincere è importante, più di questioni tecniche e tattiche. Sono sicuro che i miei siano motivati e lo dimostreremo, vogliamo vincere a tutti i costi una partita importante”

“Come stanno i nazionali? Escludendo Osimhen, gli altri erano stanchi ma ora stanno bene. Anche Olivera sarà stanchissimo ma fisicamente sta bene, l’importante è che recuperino e siano a disposizione”

“La vicenda scommesse? Forse un’altra volta, avete parlato tanto di questa cosa e io preferisco non rispondere. Parlo solo del Verona, non è che non abbia una opinione ma non è il caso di parlarne adesso”

“Rrahmani ha recuperato, l’abbiamo fatto lavorare con cautela la settimana scorsa per non rischiarlo. Gli manca solo il minutaggio e deve giocare, può farlo sia con Natan sia con Ostigard, sono stato contento della coppia avuta nelle ultime partite. La cosa buona per le prossime sei partite è avere tre difensori su quattro, sperando che Juan Jesus torni a breve”

“I gesti di stizza dei calciatori? Non è una domanda sulla partita col Verona, però è un tema che è stato trattato da me e dal presidente”

“Le critiche? Le ho vissute, i tifosi incontrati mi hanno supportato e mi hanno detto di non leggerle. Non tutte le vostre critiche sono costruttive, c’è stato qualcosa di esagerato. Diciamo che adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici, sono tranquillo e sereno. Sono sempre così”

“Raspadori e Simeone assieme? Si può pensare di tutto, come quando c’è anche Osimhen. Adesso abbiamo solo due attaccanti, ma sono bravissimi e sanno fare gol. Hanno qualità diverse, sono sicuro che nelle prossime due partite li vedremo entrambi e magari anche assieme”

