Garcia: “Osimhen? Sarà pronto dopo la sosta, dobbiamo continuare a vincere”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Berlino. Queste le sue dichiarazioni:

“Ogni partita vale tanto, anche più di tre punti. Giochiamo davanti ai nostri tifosi. È la Champions. Non ci sono piccole squadre, anche se loro sono in un momento negativo. Noi dobbiamo essere al nostro livello migliore”.

C’è un tabù Maradona?

“Sono d’accordo sul fatto che il Maradona deve tornare forte, con l’aiuto dei nostri tifosi ci riusciremo”.

A Salerno c’è stata grande continuità nei 90 minuti…

“C’è un po’ di tutto, siamo stati in grado di essere continui, e lì abbiamo vinto con facilità. I giocatori sono intelligenti, hanno capito che serve esserci sempre, in ogni minuti di partita”.

Raspadori da prima punta sta facendo benissimo…

“Che sia un ottimo momento per lui è ovvio, e anche che ci lega tanto il gioco. Ma un allenatore vuole avere tutte le sue risorse a disposizione. Sono contento della rosa che ho anche senza Osimhen, ma non vedo l’ora che ritorni. Ma ora ci concentriamo su chi può giocare. C’è anche Simeone. Raspadori sta facendo bene, è importante per noi”.

Osimhen come sta? Quando torna?

“Non mi occupo di questo, c’è il reparto medico che ha fatto programmi. Mi sembra ovvio che dopo queste due partite tra Champions ed Empoli, poi c’è la sosta. Per l’Atalanta secondo me sarà pronto”.

A che punto è la crescita della sua squadra?

“Stiamo vincendo, una striscia di vittorie ci farà bene nelle classifiche. Dobbiamo continuare a fare questo”.

