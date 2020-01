Ruffini accusato di avere tradito Diana: “Cattiverie” ma Del Bufalo “perdona” le foto di Vanya Stone

Prova a disinnescare la bomba Paolo Ruffini che replica con esibita serenità alle dichiarazioni di Vanya Stone, la donna che lo ha accusato di avere tradito Diana Del Bufalo e di averla estromessa dal cast de “La Pupa e il Secchione e viceversa” nel timore che raccontasse il loro flirt. Al termine di uno spettacolo tenuto a Trieste, il conduttore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per commentare il pettegolezzo che lo ha travolto nelle ultime ore. “Sono qui con Erika e Andrea. Volevamo mandare un bacio a tutti voi. E alle persone cattive che diciamo? Abbracciamo tutti. Se una persona è cattiva, poverina, è perché sta male. Quindi noi abbracciamo tutti” ha detto Ruffini abbracciando due dei ragazzi che fanno parte della compagnia teatrale protagonista del progetto “Up and Down”. Non smentisce Ruffini, né commenta direttamente: si limita a dimostrare di avere preso atto di quanto accaduto senza propositi di rivalsa.

Il commento di Diana Del Bufalo, in vacanza alle Maldive

Benché sia alle Maldive, dov’è in vacanza come numerosi altri famosi italiani, Diana Del Bufalo è stata raggiunta dalla deflagrazione della bomba innescata dalla attuatrice Vanya Stone, i cui post riferiti al presunto flirt con Ruffini hanno fatto il giro del mondo. A dare loro forza è la foto postata dalla donna, uno scatto esplicito in cui compare vicina a Ruffini. “Vivo, perdono e vado avanti” ha scritto Diana. Solo poche settimane fa aveva reso nota la dolorosa separazione da Ruffini, ex compagno con il quale i rapporti sarebbero ancora tesi.

Le accuse di Vanya Stone a Paolo Ruffini

Tatuatrice romana di 30 anni, Vanya Stone ha denunciato di essere stata esclusa dal cast de “La Pupa e il Secchione e viceversa” dopo avere avuto un flirt con il conduttore Paolo Ruffini, all’epoca ancora fidanzato con Diana Del Bufalo, stando alle sue dichiarazioni. “Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui” ha scritto la Stone, già balzata agli onori della cronaca per l’intervista in cui raccontava di avere subito molestie da parte del regista Fausto Brizzi.