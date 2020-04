Rumer Willis pubblica un tenero scatto con il padre Bruce sul set di “Die Hard”

In queste settimane di isolamento forzato durante le quali il tempo sembra essersi fermato, alcuni ne hanno approfittato per fare dei veri e propri salti all’indietro, spulciando vecchi ricordi, aprendo scatoloni che contengono oggi dimenticati e anche i vip si sono concessi questo “effetto nostalgia”. Lo dimostra anche la figlia di Bruce Willis, Rumer, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che li ritrae piccolissima con il padre sul set del noto film di cui è stato protagonista “Die Hard“.

Rumer Willis bambina sul set con il padre

Uno scatto tenerissimo quello pubblicato dalla 31enne Rumer Willis, in cui è intenta a sfiorarsi la punta del naso con il suo papà, impegnato in quel momento sul set, come dimostra l’abbigliamento di scena. È proprio la giovane a fornirci delle indicazioni su quale sia il film in questione, infatti, scrive accanto alla foto: “Sfogliando vecchie foto ho trovato questo gioiello oggi…John McClane per sempre”. John McClane è il nome del protagonista del celebre film d’azione “Die Hard-Duri a morire” del 1995, di cui Bruce Willis era uno dei protagonisti accanto a Jeremy Irons e Samuel L. Jackson. La primogenita della coppia Moore-Willis aveva appena sei anni quando è stata scattata questa dolcissima foto.

La quarantena della famiglia Moore-Willis

Attualmente, come documentano le foto e i video pubblicati dai vari membri della famiglia, Demi Moore, Bruce Willis e i loro figli stanno trascorrendo la quarantena insieme. In realtà è stato un evento casuale, non era premeditato, a spiegarlo ci ha pensato Scout, il secondogenito della coppia, che in uno dei suoi podcast pubblicati sui social ha dichiarato: “Anche la mia matrigna Emma sarebbe venuta qui con le mie sorelline, ma mia sorella minore è finita in ospedale per un ago che le si è conficcato nel piede, e mentre mio padre era già partito per venire da noi Emma ha aspettato i risultati degli esami a Los Angeles, ma intanto è scoppiata la pandemia e non è più potuta partire”. Sì, perché Demi Moore e Bruce Willis sono separati ormai da anni e l’attore ha trovato una nuova compagna con cui mettere su famiglia, si tratta di Emma Heming, da cui ha avuto due bambine Mabel ed Evelyn.