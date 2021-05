Sabatini: “Se Orsato non arbitra più l’Inter il Napoli può farlo anche con Mazzoleni”

Sabatini sulla questione arbitri

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Si gonfia la rete dove ha parlato anche del Napoli e di alcuni episodi arbitrali. Ecco quanto dichiarato:

“L’Inter non ha più Orsato da anni e Maresca da Udinese-Inter. Secondo me questo è sbagliato. Se passa questa regola, il Napoli ha tutto il diritto di non voler più vedere Mazzoleni. Che lui, Orsato, Maresca, Chiffi, Abisso o Irrati abbiano delle squadre per cui suona l’alert io non ci sto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marelli, ex arbitro: “Paratici non era in panchina, non poteva scendere in campo”

Alvino: “Dopo Napoli-Cagliari ADL ha fatto ciò che doveva fare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema valuta uso Pfizer per fascia d’età 12-15 anni