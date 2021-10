Sabatini su Spalletti: “Lui è il più grande di tutti”

Walter Sabatini elogia Luciano Spalletti: “Lui è il più grande di tutti”.

Walter Sabatini, al Corriere dello Sport, si lascia andare ad alcune dichiarazioni in merito al ruolo di Spalletti, ex giallorosso e attuale Napoli: “Lui è il più grande di tutti, la follia lo aiuta. Ha in testa e canta gli inni dei tifosi del Napoli, sta cercando di costruire un sentimento potente che consenta di superare i momenti difficili che comunque ci saranno. Vincerà, anche se tutti a Napoli a cominciare da lui si toccheranno. Con Mourinho è uno scontro titanico, anche se i due si rispettano molto. Quello della Roma lo considero solo un incidente di percorso, il rischio è che i giocatori del Napoli credano di poterli sbranare, ma Luciano non glielo permetterà. Se la Roma dovesse andare in vantaggio, loro sono maestri nel difendere e nel ripartire”.

