Napoli, serve una scossa

Il campionato ha visto disputarsi l’ultima giornata del girone di andata. Il Napoli è stato battuto dalla Lazio all’Olimpico e porta a sette le sconfitte in serie A, le stesse di tutto lo scorso campionato. E’ indubbio che il cammino della squadra azzurra, da agosto ad oggi, lascia davvero perplessi: sono solo sei le vittorie ottenute e sei sono stati i pareggi. La squadra di Gattuso non vince in casa da ottobre e ha perso, di fila, le ultime tre gare disputate al San Paolo (una volta fortino), senza riuscire ad uscire da quel tunnel nerissimo, buio, oscuro. Dopo la vittoria sofferta di Firenze, quel tunnel ha dato ospitalità alla squadra partenopea la sera di Juventus-Napoli: svirgolata di Koulibaly e pallone nel “sette” alla sinistra di un immobile Meret. Novantaduesimo, autogol, 4-3 e vanificata la strepitosa rimonta da 0-3 a 3-3.

Chi lo avrebbe mai detto che, in tutto il girone di andata e dopo cinque mesi, il Napoli non si fosse più ripreso da quel dannato episodio sfavorevole. Anzi, a dir il vero, ce ne sono stati a decina di episodi simili: arbitrali, di gioco, di VAR, di pali, di centimetri, di scivolate, del San Paolo silenzioso e di allenatori esonerati. Ce ne saranno tantissimi altri ancora, ma il girone di andata del Napoli è finito così come è iniziato; allora fu Koulibaly, sabato ci ha pensato Ospina. Sabato sera c’è la Fiorentina al San Paolo. Sarà importante batterla e, soprattutto, riuscire a non fermarsi sotto quel tunnel dopo Napoli-Juventus. Da dove, a campi inversi, tutto ebbe inizio.

