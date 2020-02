Sabrina Salerno e il marito Enrico Monti, un amore che dura da 26 anni

L’immagine da icona sexy di Sabrina Salerno non trova riscontro nella vita privata dell’artista scoperta da Claudio Cecchetto negli anni ’80. Convocata all’Ariston da Amadeus tra gli ospiti musicali della seconda serata di Sanremo 2020, Sabrina è legata da sempre al marito Enrico Monti, imprenditore nel settore tessile che l’ha resa madre del figlio Luca Maria nato nel 2004, oggi 16enne. Sabrina Salerno sarà al Festival per cantare “Boys (Summertime Love)“, la più nota tra le sue canzoni nel panorama discografico internazionale, a 20 anni dall’incisione di “Siamo Donne”, canzone che divenne manifesto femminista degli anni ’90.

Il matrimonio con Enrico Monti

Sul conto di Sabrina Salerno, sebbene sia stata una delle donne più chiacchierate dello spettacolo, oltre che una sex symbol, la sua vita privata non ha mai suscitato particolare scalpore. Negli Anni Ottanta, nel pieno della sua popolarità, ebbe una relazione con l’attore e cantante francese Pierre Grosso. Nel 1994 incontra l’imprenditore Enrico Monti, con cui si fidanza e dal quale nel 2004 ha avuto il suo primogenito Luca Maria. I due, poi, si sono sposati nel 2006.

Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno

Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno dal 2006 ma suo compagno dal 1993, è un imprenditore nel settore tessile. Dal loro legame è nato l’unico figlio dell’artista, Luca Maria Monti. Quando Sabrina incontrò l’uomo che sarebbe diventato suo marito viveva già una storia d’amore con un altro uomo. Monti stesso era già sposato. “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta” ha detto di lui la cantante. Vivono in una villa a Treviso lontani dalla mondanità. Prima di conoscerlo, Sabrina Salerno ha avuto una storia d’amore con Pierre Cosso, suo ex fan conosciuto negli anni ’80.