Sacchi: “Nel 1990 fummo truffati, Alemao non si fece così male”

Arrigo Sacchi torna a parlare dello Scudetto del 1990

L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio 2, dove è tornato a parlare dello Scudetto perso dal suo Milan nel 1990. Ecco quanto dichiarato:

“Ero profondamente deluso dalla giustizia perché ci avevano portato via un campionato con un truffa. Tutti avevano visto che Alemao era rimasto a terra a Bergamo anche se quella monetina non gli aveva fatto così male. Giocavamo meglio del Napoli, sarebbe stato giusto se avessimo vinto noi. Quella volta ci furono cose poco chiare che poi ho saputo, ma sto zitto altrimenti mi mettono in galera. Diciamo che la politica non fu totalmente estranea alla vicenda.”

