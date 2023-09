Saelemaekers recupera in vista di Bologna-Napoli

Il giocatore del Bologna Alexis Saelemaekers sarà disposizione di Thiago Motta per la sfida contro il Napoli.

Bologna e Napoli si sfideranno in occasione della quinta giornata di campionato domenica 24 settembre e per il suddetto match Alexis Saelemaekers potrebbe tornare in campo.

Ecco cosa riporta il sito ufficiale del Bologna Calcio:

“La squadra continua la preparazione alla partita col Napoli: oggi anche Alexis Saelemaekers si è allenato con i compagni, nella seduta tecnico-tattica del mattino. Domani, a due giorni dalla partita col Napoli, i rossoblù si alleneranno a porte chiuse. Thiago Motta sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 14 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.”

