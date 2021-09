Sale l’attesa per Napoli-Juve: quasi esauriti 27mila biglietti

Attesa per Napoli-Juventus: mobilitata l’intera città, nonostante il numero limitato dei biglietti.

Sale l’attesa per la sfida al Maradona tra Napoli e Juventus. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive in merito alle giornate di fuoco che stanno vivendo a Napoli: “Si è mobilitata un’intera città anche se allo stadio potranno andare in numero ridotto per le norme anti-Covid. E’ prevedibile che i 27 mila biglietti a disposizione dei tifosi vengano venduti tutti”.

